Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا الإسرائيلي: بلينكن طلب من نتنياهو وغالانت وضع حد لتظاهرات معبر كرم أبو سالم التي تمنع إدخال المساعدات إلى غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
07-02-2024 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيتم تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة في معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
07/02/2024 21:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وبلينكن أجريا محادثات مغلقة بالقدس كانت طويلة(العربية)
lebanon 24
07/02/2024 21:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير: نتنياهو لا يتوقف عن تغيير الخطوط الحمراء التي يعلنها (العربية)
lebanon 24
07/02/2024 21:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالمدفعية مصادر النيران في الأراضي السورية وقصفنا بالدبابات موقعاً عسكرياً (التلفزيون العربي)
lebanon 24
07/02/2024 21:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:35 | 2024-02-07
14:30 | 2024-02-07
14:27 | 2024-02-07
13:59 | 2024-02-07
13:32 | 2024-02-07
13:18 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24