هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الحكومة أن قرارت الحرب ستتخذ أولا في الحكومة الموسعة ثم تنتقل إلى مجلس الحرب ليتصرف على أساسها (الجزيرة)

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