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أكسيوس: غالانت أبلغ بلينكن أن رد حماس "السلبي" بشأن تبادل المحتجزين سيدفع إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة قريبا

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:20
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