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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الاسرائيلي يطالب بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات ورفع سن الاحتياط إلى 45

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:22
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