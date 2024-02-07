Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المنتظرة والمفاوضات مستمرة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي: القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين أمر خطير جدا (الجزيرة)
lebanon 24
07/02/2024 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء (الجزيرة)
lebanon 24
07/02/2024 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي لرويترز: إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وحده الكفيل بوقف خطر التصعيد الإقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
07/02/2024 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا حصانة لحماس وسنواصل الحرب حتى تحقيق أهدافها (الجزيرة)
lebanon 24
07/02/2024 21:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:35 | 2024-02-07
14:30 | 2024-02-07
14:27 | 2024-02-07
13:59 | 2024-02-07
13:32 | 2024-02-07
13:18 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24