Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في "حماس" لـ"رويترز": تصريحات نتنياهو تثبت أنه معني باستمرار الصراع في المنطقة

Lebanon 24
07-02-2024 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة "NBC" عن مسؤولين أميركيين: بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حماس وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك
lebanon 24
08/02/2024 02:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول في "حماس": منفتحون على مبادرات قطرية ومصرية بشأن تبادل المحتجزين يكون من شأنها وقف الحرب في غزة
lebanon 24
08/02/2024 02:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سوليفان ناقش مع نتنياهو التحوّل لحملة أقلّ كثافة في غزّة والتركيز على أهداف ذات قيمة عالية
lebanon 24
08/02/2024 02:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 13: غالانت ونتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حماس بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل
lebanon 24
08/02/2024 02:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-02-07
19:03 | 2024-02-07
19:02 | 2024-02-07
19:00 | 2024-02-07
18:47 | 2024-02-07
18:44 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24