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بلينكن: نقوم بجمع الأفكار والمقترحات من الأطراف المعنية لوضعها ضمن خطة واضحة وسوف نستمر بالمحادثات

Lebanon 24
07-02-2024 | 15:45
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