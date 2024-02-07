Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع السعودي يؤكد خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن على التزام المملكة بدعم اليمن وتشجيع الحوار بين الفرقاء للتوصل إلى حل سياسي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-02-2024 | 16:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: لا نعتقد أن الضربات الأميركية البريطانية على مواقع الحوثيين السبت قد أوقعت أي ضحايا مدنيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لليمن يصل إلى طهران لإجراء محادثات حول آخر التطورات في اليمن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الصيني يؤكد أنه بحث مع نظيره اليمني الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-02-07
19:03 | 2024-02-07
19:02 | 2024-02-07
19:00 | 2024-02-07
18:47 | 2024-02-07
18:44 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24