وزير الدفاع السعودي يؤكد خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن على التزام المملكة بدعم اليمن وتشجيع الحوار بين الفرقاء للتوصل إلى حل سياسي (سكاي نيوز)

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