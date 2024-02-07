Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة المركزية الأميركية: الضربة الصاروخية في بغداد رداً على هجوم "البرج22"

Lebanon 24
07-02-2024 | 17:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية في العراق: ضربة بغداد قتلت قائد كتائب "حزب الله" المسؤول عن التخطيط لهجوم "البرج 22" (الشرق)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" تؤكد بدء الضربات الأميركية رداً على الهجوم الذي وقع في شمال الأردن (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2024 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: الضربات الأخيرة ضد الحوثيين منفصلة عن عملية "حارس الازدهار"
lebanon 24
08/02/2024 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: السفينة "جينكو بيكاردي" تبحر حاليا نحو وجهتها
lebanon 24
08/02/2024 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-02-07
19:03 | 2024-02-07
19:02 | 2024-02-07
19:00 | 2024-02-07
18:47 | 2024-02-07
18:44 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24