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الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن شدّد لوزير الدفاع الإسرائيلي على الحاجة لاتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين

Lebanon 24
07-02-2024 | 19:00
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