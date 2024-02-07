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الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي زيادة المساعدات للفلسطينيين في غزة ومنع توسع الصراع
Lebanon 24
07-02-2024
|
19:02
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