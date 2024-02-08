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النرويج تعلن تقديم نحو 24 مليون يورو للأونروا لتمكينها من مواجهة الوضع الكارثي في قطاع غزة

Lebanon 24
08-02-2024 | 00:17
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