وصول وفد من وزارة الخارجية الفرنسية الى السرايا حيث يستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء وقبيل جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها عند الساعة التاسعة والنصف

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