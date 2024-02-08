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"لبنان 24": لم يصل حتى اللحظة اي وزير الى السرايا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة والنصف. وأفيد أن عدداً من الوزراء يحاولون التفاوض مع العسكريين المتقاعدين لفتح الطريق أمامهم تمهيداً للوصول الى السرايا

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:06
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