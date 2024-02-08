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ميقاتي: سنعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم السبت للبحث بأوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام

Lebanon 24
08-02-2024 | 06:09
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