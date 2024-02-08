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نيويورك تايمز عن مصادر: واشنطن قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية وإن كانت ذات حدود أخرى سيتم تحديدها لاحقا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-02-2024 | 07:26
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