Advertisement

أخبار عاجلة

مفوض الأونروا: الناس على وشك المجاعة في شمال غزة (الشرق)

Lebanon 24
08-02-2024 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: نتوقع أن توافق الأونروا على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي (الشرق)
lebanon 24
08/02/2024 17:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: نيران البحرية الإسرائيلية تصيب قافلة أغذية كانت تنتظر الدخول لشمال غزة (العربية)
lebanon 24
08/02/2024 17:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في القطاع
lebanon 24
08/02/2024 17:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم(الشرق)
lebanon 24
08/02/2024 17:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:29 | 2024-02-08
10:28 | 2024-02-08
10:19 | 2024-02-08
10:12 | 2024-02-08
10:11 | 2024-02-08
09:39 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24