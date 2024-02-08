Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا الحدودية

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدتيّ الطيبة وحولا و3 قذائف مدفعيّة سقطت على أطراف راشيا الفخار
lebanon 24
08/02/2024 20:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ على بلدة كفركلا وغارة خامسة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
lebanon 24
08/02/2024 20:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيليّ أغار على منزل كان استهدفه سابقا عدة مرات في بلدة مروحين قرب مقر الكتيبة الغانية في "اليونيفيل"
lebanon 24
08/02/2024 20:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة الضهيرة وعلى منطقة عين الزرقاء بين طيرحرفا والجبين
lebanon 24
08/02/2024 20:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:09 | 2024-02-08
13:02 | 2024-02-08
12:42 | 2024-02-08
12:37 | 2024-02-08
12:34 | 2024-02-08
12:10 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24