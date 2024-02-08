Advertisement

أخبار عاجلة

دير شبيغل: فرقاطة ألمانية انطلقت نحو البحر الأحمر للمشاركة بالعملية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تقول إنها سترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (العربية)
lebanon 24
08/02/2024 20:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيطالية: هدف البعثة الأوروبية العسكرية في البحر الأحمر حماية السفن من الهجمات (العربية)
lebanon 24
08/02/2024 20:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ندعو السفن المارة في منطقة البحر الأحمر لتوخي الحذر بعد الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن (الجزيرة)
lebanon 24
08/02/2024 20:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كيربي: الحوثيون يستهدفون كل السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر حتى التي ليس لها علاقة بإسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
08/02/2024 20:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:09 | 2024-02-08
13:02 | 2024-02-08
12:42 | 2024-02-08
12:37 | 2024-02-08
12:34 | 2024-02-08
12:10 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24