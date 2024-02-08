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شركة "العال" الإسرائيلية: طائرة قادمة من براغ جرى تحويل مسارها إلى اليونان بسبب راكب قام بأعمال عنف (الجزيرة)

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:30
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