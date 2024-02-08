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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: مسؤولو الاستخبارات امتنعوا عن تقدير عدد قتلى "حماس" بوصفه غير دقيق وبلا معنى

Lebanon 24
08-02-2024 | 15:06
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