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الوزراء المجتمعون في الرياض يؤكدون دعمهم لوكالة الأونروا ويحثون الداعمين على الاضطلاع بدورهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
08-02-2024 | 18:01
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