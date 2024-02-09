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7 شهداء من النازحين الذين أجبرتهم قوات الجيش الإسرائيلي على مغادرة مدرستين في مخيم خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:09
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