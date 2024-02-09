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الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 15 شهيداً نتيجة القصف الذي طال منازل في دير البلح والزوايدة وما زال هناك عدد تحت الركام

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:50
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