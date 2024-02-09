Advertisement

أخبار عاجلة

قصف إسرائيلي مكثف على منطقة الخيام جنوبي لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-02-2024 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بقذائف المدفعية خلية تطلق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة يارون جنوبي لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/02/2024 13:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: وقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/02/2024 13:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية تؤكد لسكاي نيوز عربية استشهاد شخصين وجرح عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان
lebanon 24
09/02/2024 13:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز نقلا عن مصادر عسكرية لبنانية: غارتان إسرائيليتان استهدفتا سيارة جنوبي لبنان
lebanon 24
09/02/2024 13:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2024-02-09
05:44 | 2024-02-09
05:43 | 2024-02-09
05:40 | 2024-02-09
05:36 | 2024-02-09
05:19 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24