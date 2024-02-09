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الراعي: لا أدري لماذا لا يُدعى المجلس النيابي للانعقاد وانتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية

Lebanon 24
09-02-2024 | 04:48
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البطريرك الراعي لـ"الجديد": عدم إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان جرم تتفاقم معه الأزمات والحقّ ليس على الموارنة بل على المجلس النيابي
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09/02/2024 13:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
09/02/2024 13:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل
lebanon 24
09/02/2024 13:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء لأن الوطن يخصّنا جميعاً والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة
lebanon 24
09/02/2024 13:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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