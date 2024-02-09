الراعي: إنقاذ البلاد بحاجة لرئيس يضع حدّاً لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويرفض كلّ سلاح غير شرعي ويتحدّى كلّ من يتطاول على السيادة والاستقلال

Lebanon 24