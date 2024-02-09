Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية: تحطم طائرة خفيفة قرب مجدو جنوب حيفا وإصابة شخص بجروح خطيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-02-2024 | 05:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن من الجرحى إلى 2665 (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 16:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: العشرات من عائلات المختطفين في غزة سيعتصمون الليلة أمام منزل نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 16:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "العال" الإسرائيلية: طائرة قادمة من براغ جرى تحويل مسارها إلى اليونان بسبب راكب قام بأعمال عنف (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 16:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد أم وابنتها وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزهور شمالي رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 16:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:31 | 2024-02-09
09:30 | 2024-02-09
09:22 | 2024-02-09
09:15 | 2024-02-09
09:04 | 2024-02-09
09:03 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24