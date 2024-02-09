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واشنطن بوست عن البنتاغون: مؤشرات أولية على مقتل وجرح ما يزيد عن 40 مسلحا من المجموعات المدعومة من إيران (الجزيرة)

Lebanon 24
09-02-2024 | 05:43
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