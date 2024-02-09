وزير الخارجية الإماراتي يشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين (سكاي نيوز عربية)

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