هآرتس: بلينكن ألغى زيارة لمعبر كرم أبو سالم مع غزة بعد رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة مرور المساعدات من قبل المتظاهرين اليمينيين أثناء وجوده هناك (سكاي نيوز عربية)

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