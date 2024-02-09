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هآرتس: بلينكن ألغى زيارة لمعبر كرم أبو سالم مع غزة بعد رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة مرور المساعدات من قبل المتظاهرين اليمينيين أثناء وجوده هناك (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
09-02-2024
|
08:22
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