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قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة للهجوم وتوسيع نطاق الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:33
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