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وزير دفاع أميركا يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة حماية المدنيين في غزة (العربية)

Lebanon 24
09-02-2024 | 08:51
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