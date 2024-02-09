Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 23,968 وأكثر من 60 ألف جريح
lebanon 24
09/02/2024 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن: 11 مستشفى في غزة لا تزال تعمل وبشكل جزئي (الحرة)
lebanon 24
09/02/2024 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل منظمة الصحة العالمية: هناك عجز في التغطية الصحية ونقص كبير في الأدوية بقطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 25700 و63740 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي (الجزيرة)
lebanon 24
09/02/2024 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:40 | 2024-02-09
12:33 | 2024-02-09
12:23 | 2024-02-09
12:21 | 2024-02-09
12:20 | 2024-02-09
11:57 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24