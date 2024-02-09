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الصحة العالمية: 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)
Lebanon 24
09-02-2024
|
09:22
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