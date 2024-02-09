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مكتب نتنياهو: لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو القضاء على حماس مع إبقاء 4 كتائب للحركة في رفح (العربية)

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:31
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