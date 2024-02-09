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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تعزز الإجراءات الأمنية حول سفاراتها في عدة دول بعد تحذيرات من "تهديد خطير" (الشرق)

Lebanon 24
09-02-2024 | 10:47
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