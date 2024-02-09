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وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل سلمت ردها على ورقة حماس حول صفقة تبادل الأسرى إلى قطر ومصر والولايات المتحدة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:20
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