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المتحدث باسم الرئاسة المصرية لـ"سكاي نيوز": ندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:23
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