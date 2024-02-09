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نتنياهو: لن تتغير معايير الصفقة إطلاق سراح 3 أسرى أمنيين فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي

Lebanon 24
09-02-2024 | 13:19
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