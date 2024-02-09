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يديعوت أحرونوت: مبعوث الرئيس الأميركي متفائل في التوصل قريباً إلى ترتيب سياسي من مرحلتين بشأن التوتر مع "حزب الله"
Lebanon 24
09-02-2024
|
13:28
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