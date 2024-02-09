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كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: مجموعة من الأجهزة الأمنية بالضفة اعتقلت عناصر من الكتيبة وصادرت أسلحتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
09-02-2024 | 13:39
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