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"الجزيرة" عن "القناة ١٢": نتنياهو طلب تفكيك كتائب "حماس" في رفح قبل حلول شهر رمضان

Lebanon 24
09-02-2024 | 14:49
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