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"الجزيرة" عن "القناة ١٢": رئيس الأركان الاسرائيلي أكد أن خطة الجيش في رفح تتطلب ظروفا مواتية منها عمليات إجلاء وتنسيق مع مصر

Lebanon 24
09-02-2024 | 14:54
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