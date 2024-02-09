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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات العدو قامت بسرقة أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم (الميادين)

Lebanon 24
09-02-2024 | 16:13
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