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"الحدث" عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب غزة

Lebanon 24
09-02-2024 | 16:27
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