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"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: هناك خلافات أكثر حدّة بين إدارة بايدن ونتنياهو حول عدد الضحايا المدنيين في غزّة

Lebanon 24
09-02-2024 | 17:41
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