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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية

Lebanon 24
09-02-2024 | 18:49
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