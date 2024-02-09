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البيت الأبيض: بايدن وشولتس أكّدا مجدداً الالتزام بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتّفق مع القانون الدولي

Lebanon 24
09-02-2024 | 19:34
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