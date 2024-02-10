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برنامج الأغذية العالمي: سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية ملحمية" وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض

Lebanon 24
10-02-2024 | 00:37
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