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برنامج الأغذية العالمي: سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية ملحمية" وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض
Lebanon 24
10-02-2024
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00:37
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