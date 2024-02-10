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إعلام فلسطيني : ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنازل في رفح إلى 25 شهيداً

Lebanon 24
10-02-2024 | 00:39
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